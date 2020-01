Le PSG reprend 2020 avec un deuxième match de Coupe en trois jours. Après sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France, ce sont les quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne qui se présentent pour les Parisiens. La saison dernière, le club de la capitale avait été éliminé par Guingamp au même stade de la compétition, c’est pourquoi les hommes de Thomas Tuchel devront être vigilants selon Stéphane Bitton.

“On ne va pas oublier ce qu’il s’est passé il y a un an face à Guingamp en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le PSG était quadruple tenant du titre mais s’était incliné au Parc des Princes, ça paraissait tellement facile avant le coup d’envoi, mais cela s’est avéré plus difficile sur le terrain, raconte le journaliste spécialisé PSG sur France Bleu Paris. On sait que Saint-Étienne réussit plutôt bien au PSG ces dernières années mais il faut rester vigilant. Paris est le recordman des victoires avec huit Coupe de la Ligue remportées, ça serait bien de rajouter un neuvième et dernière ligne, car comme on le sait cette compétition va s’arrêter cette année.“