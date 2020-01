Bitton : “Tout va bien au PSG, mieux ce serait indécent”

Paix, calme et sérénité. Le PSG se porte bien, il n’y a pas de turbulences, pas de polémique. Et c’est assez rare, ou nouveau. Le doit-on au retour de Leonardo à la direction sportive et ses bons choix estivaux ? Quoi qu’il en soit, en ce 10 janvier, Stéphane Bitton se projette avec confiance sur l’année sportive à venir car le PSG l’aborde parfaitement.

“Tout va bien au PSG, mieux ce serait indécent. Sur le terrain tout va bien, et en dehors aussi. Et cela c’est très important !“, a commenté le journaliste sur France Bleu Paris ce matin. “Marquinhos va prolonger jusqu’en 2024, c’est une excellente nouvelle. On oublie qu’il n’a que 25 ans. Il lui reste beaucoup de temps à porter le maillot du PSG. C’est un des meilleurs défenseurs centraux du monde même s’il est souvent recyclé au milieu de terrain. Vraiment, le PSG s’est bien renforcé, avec maintenant un gardien de but de stature internationale, de la concurrence en défense, un milieu fourni, et une attaque de feu. Quand on a des joueurs pouvant faire basculer un match, c’est avec ça qu’on peut voyager en Europe. Cette année, tout le monde a un bon état d’esprit. Avec ce talent le PSG peut envisager de très belles choses cette année, j’y crois fermement.“