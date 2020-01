Bruno Irles, le coach de Pau a tenu à féliciter son adversaire du soir, qui a respecté son adversaire du soir en s’imposant logiquement (0-2).

“Aucun regret. On a fait ce que l’on voulait. On a suivi notre plan de jeux, on n’a fait ce que l’on voulait. On a vu en face une équipe du PSG qui nous à plus que respecté. Ils ne sont pas venus avec de la suffisance. Ils méritent leur victoire“, indique le coach sur Eurosport 2.