Cabrelli : “On a réalisé une bonne prestation et montré une belle image”

Stéphane Cabrelli, entraîneur de Linas-Montlhéry et très grand supporters du PSG a expliqué que malgré la grosse défaite de son équipe (0-6), ses joueurs avaient montré un bonne image.

“Ce que l’on retient de ce match ? La fête. Le principal pour nous, c’était de réaliser une bonne performance et montrer une bonne image. Le score, ça fait toujours un petit peu mal de s’en prendre six comme ça, commente le coach du club de Regional 1 sur Eurosport 2. Si on devait avoir un regret, c’est le penalty mais je suis avant tout déçu pour mon joueur. Ça aurait été sympa de revenir à 1-1 à la mi-temps.”