Caillot : “Cette fois le public ne se déplacera pas uniquement pour voir les stars du PSG”

Le Stade de Reims retrouve le championnat à Nîmes ce soir à 20 heures. Bien que sixième (avec un match en retard à jouer) de la Ligue 1, une autre compétition excite le club du président Jean-Pierre Caillot : la dernière Coupe de la Ligue. Les Rémois sont en demi-finale et vont recevoir le PSG le mercredi 22 janvier. Une équipe qu’ils avaient battu au Parc des Princes. Donc tout peut être imaginé aux dépens des stars du PSG, explique le président du club.

“Le match au Parc des Princes, c’est un match référence qui demeurera un moment marquant dans ma carrière de président, explique Jean-Pierre Caillot à L’Union. Je caresse l’espoir de vivre un jour une finale de coupe et de voir la moitié du Stade de France en Rouge et Blanc. Je suis sûr que gagner la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire constitue l’un des objectifs du PSG. Mais le stade Auguste-Delaune sera plein et je pense que, cette fois, le public ne se déplacera pas uniquement pour voir les stars parisiennes. Ces matches-là sont faits pour vibrer. On aura à cœur de rendre fiers les Rémois. Avec cette équipe, on a montré qu’on avait des chances de battre le PSG. On a le droit de rêver.“