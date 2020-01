Caillot : “Je crains que le PSG soit bien motivé”

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot (58 ans), l’a martelé, il veut toucher du doigt son rêve d’une première finale au Stade de France pour son club. Et l’historique récent face au PSG comme l’environnement lui permettent tous les espoirs.

“Il y aura très peu de Parisiens (au moins le millier qui fait le déplacement, ndlr), le stade sera 100 % acquis à notre cause”, assure le président rémois dans Le Parisien. “Le PSG va débarquer avec toute la cavalerie et je crains qu’elle soit bien motivée. Reims favori puisqu’il n’a pas perdu depuis 2013 à Auguste-Delaune contre le PSG ? Je n’ai pas encore pris l’apéro, vous n’avez aucune chance de me faire dire une connerie (sic). Si on n’a pas perdu contre Paris depuis aussi longtemps (à domicile), c’est peut-être aussi parce qu’on a fait un petit passage en L2 (de 2016 à 2018, ndlr).”