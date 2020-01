Canal+ cartonne grâce à PSG/Monaco

C’était le choc de cette 20e journée de Ligue 1. En clôture de cette reprise du Championnat, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ont offert un beau spectacle au Parc des Princes (3-3). Et cette rencontre a réuni du monde devant les écrans.

En effet, c’est Canal+, le diffuseur de la rencontre, qui en a profité avec pas moins de 1,51 million de personnes qui ont regardé le match. Un score juste en dessous du 1,88 million de personnes qui avaient suivi le Classique contre l’Olympique de Marseille (4-0, 11e journée) rapporte L’Équipe.