Cavani a une envie, rejoindre l’Atlético (Marca)

Ce vendredi, ce n’est pas Neymar qui a le droit à un encart sur la Une de Marca, mais bien Edinson Cavani, qui est “fou de l’Atlético” selon le quotidien sportif madrilène. El Matador serait en total accord avec le club madrilène en ce qui concerne son futur salaire, même s’il est nécessaire de déterminer la durée du contrat indique Marca. L’international uruguayen serait séduit d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone, dont le style de jeu correspondrait à ses valeurs. Le média ibérique explique également que Cavani serait séduit par l’Atlético, car c’est un club qui peut se battre pour remporter toutes les compétitions.

Marca explique que du côté du PSG, on ne s’opposera pas au départ de son meilleur buteur (196 buts), lui qui est en fin de contrat en juin prochain, même si Leonardo lui a expliqué “en face-à-face” qu’il entrait toujours dans les plans du PSG, lui proposant même la possibilité d’une prolongation de contrat, spécule le quotidien. Mais la problématique reste la même, le montant du transfert. Freiné par le Fair-play Financier et le plafond salarial imposé par la Liga, l’Atlético ne peut pas présenter d’offre sérieuse au PSG sans la vente de l’un de ses joueurs. Et le nom qui revient à ce sujet est Thomas Lemar, acheté 72 millions d’euros à l’été 2018 mais qui peine à s’imposer chez les Colchoneros, qui a des touches en Premier League. L’avenir de Cavani sera à coup sûr l’un des feuilletons du PSG lors de ce mercato hivernal.