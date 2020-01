Cavani : “C’est une belle soirée sur le plan collectif et individuel”

Titulaire et capitaine, Edinson Cavani a réalisé une très bonne performance ce soir contre Linas-Montlhéry (0-6) avec un doublé et une passe décisive. Pour El Matador c’est une soirée parfaite sur le plan collectif et individuel.

“C’est une belle soirée sur le plan collectif et individuel, parce que nous gagnons, sur un terrain difficile, face à une équipe difficile à manœuvrer, et parce que je marque un doublé. Le plus important est la qualification. C’est bien pour tout le monde, et pour retrouver le rythme en cette nouvelle année“, indique le meilleur buteur de l’histoire du PSG (198 buts) sur PSG.fr.