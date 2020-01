Cavani trop cher pour la MLS (LP)

Edinson Cavani, c’est le nom qui devrait agiter les dernières heures du mercato hivernal (vendredi 23h59) du côté du PSG. Depuis plusieurs semaines, Edinson Cavani est lié à l’Atlético de Madrid, El Matador souhaitant même rejoindre les Colchoneros afin de retrouver du temps de jeu, alors qu’il ne lui reste que six mois de contrat au PSG. Le nom de l’Inter Miami, club MLS de l’ancien Parisien – David Beckham – revient également dans les rumeurs entourant le dossier Cavani. Mais selon le Parisien, plusieurs franchises du championnat américain, dont l’Inter Miami “se sont penchées sur la situation” de l’attaquant (32 ans). Mais son salaire (supérieurs à 1 million d’euros par mois, soit deux fois plus que le salaire le plus élevé de MLS) et les prétentions salariales de Cavani ont refroidi les clubs intéressés explique le quotidien francilien. Il conclut en expliquant que la seule piste concrète qu’il reste à l’international uruguayen est l’Atlético de Madrid. Cavani qui a d’ailleurs pris part à l’entraînement de ce jeudi matin avec ses coéquipiers.