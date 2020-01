Cazarre : “Le syndrome des huitièmes est en train de resurgir”

L’obsession de la Ligue des champions et donc du rendez-vous du mardi 11 février à Dortmund pour le huitième de finale aller, c’est le sujet traité par Julien Cazarre. Car tout ce qui est fait, tout ce qui est dit sur le PSG tourne inévitablement sur le prochain rendez-vous européen du club de la capitale. Et pourtant il est encore relativement loin dans le calendrier du PSG ce match contre le BVB… Mais comme Paris reste sur trois échecs à ce stade la compétition continentale, les fans Rouge & Bleu angoissent.

“Quoi, c’est pas encore ? Parce que moi, j’en peux plus. On ne parle que de ça, alors me dites pas que c’est dans trois semaines ! lance Cazarre dans France Football. Achevez-nous car là, c’est l’enfer. On flippe dès que Marquinhos fait une grimace, que Neymar fait une glissade ou que Mbappé regarde le banc plus de trois secondes. Le syndrome des huitièmes est en train de resurgir. […] Là où la schizophrénie entre en piste, c’est que les mêmes médias qui reprochent au PSG de se focaliser ne font que parler de ça à longueur de journée. […] Ah, c’est sûr, les Allemands, eux, ils n’y pensent pas. Ils ont déjà assez à faire en Championnat. […] Demander au PSG de ne pas y penser c’est comme dire à un Kennedy qu’il peut faire un discours de campagne en public peinard, sans se soucier de la petite lumière rouge qui se balade sur sa chemise pendant qu’il parle. Bien sûr qu’on y pense et qu’on ne pense qu’à ça.”