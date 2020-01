Cazarre : “Tuchel est content de son effectif… j’ai envie de chialer”

Si Thomas Tuchel est satisfait du groupe qu’il a à sa disposition avant d’attaquer les grandes échéances de la seconde partie de saison, Julien Cazarre n’est pas content de l’effectif du PSG. A ses yeux les latéraux n’ont pas le niveau nécessaire pour les hautes altitudes. C’est ce qu’il explique à sa façon dans France Football.

“Le seul club qui a le pouvoir de nous sauver de cette torpeur hivernale, de faire tomber un transfert qui claque façon Beckham, Paredes, Rai ou encore James Debbah, c’est le PSG ! Franchement, au point où on en est, on est prêt à se contenter d’un Madar ou d’un Pouget, commente Cazarre dans l’hebdomadaire. Ben non… Monsieur Tuchel, il a décidé qu’il était content de son effectif, pépère. Il a des latéraux qui prennent plus le vent dans le dos qu’un char à voile à Berck-sur-Mer, mais non, il est content de son effectif. J’ai envie de chialer mais j’attends les retours de 8es de Coupe d’Europe pour ça.”