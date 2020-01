Ce vœu d’un supporter de l’OM dans La Provence

Quand une nouvelle année débute, on prend des résolutions, on a des vœux. Eric, 55 ans , employé municipal, a son rêve. Il l’exprime dans La Provence. Voir l’Olympique de Marseille battre le PSG en 2020. Le 22 mars sera donc une date très spéciale pour ce supporter phocéen un peu désespéré de voir le PSG en tête, tout en raflant chaque Clasico.

“Pour l’instant on est 2e, c’est bien, mais moi qui ai connu les grandes années de l’OM, avec le titre de champion d’Europe en 1993, ça me fait mal de voir que l’OM, est passé derrière le PSG. J’aimerais donc que l’on mette fin à la domination parisienne et qu’on les batte, au Vélodrome, cette année, commente Eric. Je suis conscient qu’au niveau des moyens nous ne sommes pas sur la même planète mais ça me ferait plaisir qu’en 2020 nous les battions histoire de redorer notre blason et de bien commencer la décennie.”