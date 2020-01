Chelsea aurait proposé un prêt payant au PSG pour Cavani (The Times)

Nous nous trouvons donc à un peu moins de dix jours de la fin du mercato hivernal et nul doute que les rumeurs vont, comme à l’accoutumée, s’accélérer. Côté PSG, le dossier chaud, chacun le sait ici, se nomme Edinson Cavani.

Plus les jours passent, et plus l’avenir d’Edinson Cavani s’annonce incertain. Alors qu’il arrive à cinq mois du terme de son contrat avec le club de la capitale, le Matador veut ainsi plier bagages dès cette fenêtre des transferts. C‘est l’Atlético de Madrid qui tiendrait la corde, l’entourage du joueur ayant, d’ores et déjà, confirmé ses envies de rallier la capitale espagnole.

Mais ce jour, c’est The Times qui vient nous expliquer qu’un autre club serait passé officiellement à l’action: il s’agit de Chelsea. Le club londonien, qui va prochainement perdre Olivier Giroud, a dans l’idée de se renforcer dans son secteur offensif. Dans cet optique, l’écurie entraînée par l’illustre Franck Lampard aurait transmis une première proposition à son homologue parisien. Celle-ci prendrait la forme d’un prêt payant, à hauteur d’environ six millions d’euros. Le joueur serait ainsi prêté jusqu’à l’expiration de son contrat, Chelsea prenant en charge l’intégralité de son salaire. Or, si cette offre venait à être véridique, on imagine mal Paris accepter de telles conditions alors même que les Franciliens auraient déjà éconduit une première avance de l’Atlético qui aurait formulé une offre de dix millions d’euros…