Choupo-Moting : “Il fallait prendre ce match très aux sérieux”

Sur un terrain indigne d’un match de football, le PSG a réussi à s’imposer contre Pau (0-2) dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Titulaire ce soir Eric Maxim Choupo-Moting a tenu à retenir la qualification.

“C’était un match difficile sur un terrain difficile. Mais on a pris ça très aux sérieux et on a montré dès la première minute que l’on était meilleur qu’eux et que l’on mérite la victoire. C’est le match de l’année pour eux. […] Ils avaient gagné contre Bordeaux, c’est pour ça qu’il fallait prendre ce match très aux sérieux, ce que l’on a fait“, commente l’attaquant parisien pour PSG TV.