Cissé : “Le sentiment après le match ? Que de la joie”

Issa Cissé, joueur de Linas-Montlhéry qui a obtenu le penalty raté pour son équipe, a expliqué que lui et ses coéquipiers ressortaient heureux de cette rencontre, même s’ils se sont largement inclinés.

“Le sentiment après le match ? Que de la joie. On s’attendait à gagner même si on savait que cela être dur. On aurait pu revenir avec le penalty. Mais pas de chance, c’est ça le très haut niveau. C’est ça le haut niveau, on rate le penalty et il marque le deuxième but derrière. Le penalty, ça aurait pu être le tournant mais on n’a pas de regret, on a tout donné.”