Cissé : “Pour la Ligue des champions, il va falloir rehausser le niveau”

La phase de poules de la Ligue des champions n’aura été qu’une formalité cette saison pour le PSG. En effet, les Parisiens ont fini premier du groupe A (16 pts), où figurait notamment le Real Madrid. Pour les 8es de finale de la compétition, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera le Borussia Dortmund (18 février et 11 mars). Édouard Cissé, ancien joueur du PSG, estime que la saison du club de la capitale sera jouera à cette occasion.

“En France, les Parisiens ont un tel ascendant psychologique qu’on a l’impression que les adversaires n’y croient pas. Mais les rares moments où les équipes y ont cru et ont poussé on a vu Paris en difficulté. Donc là ils font le boulot, mais attention… Le deal c’est février-mars, pas maintenant, explique Edouard Cissé dans un entretien accordé au Parisien. Pour la Ligue des champions, il va falloir rehausser le niveau. Or, ils n’ont pas trouvé la solution encore. Le problème, on sait où il est : au milieu. Je mets ça en lumière depuis le début de saison.“