Contre Saint-Etienne Tuchel pourrait tout changer sauf Rico

Une reprise jeudi dernier de l’entraînement en deux phases puis une reprise des matches en deux phases ? C’est à priori la ligne définie au PSG en ce début d’année 2020. Thomas Tuchel devrait tout changer ou presque contre l’AS Saint-Etienne mercredi (21h05, Canal+ Sport et France 3) dans le cadre des quarts de finale de la dernière Coupe de la Ligue. “Je pense que Sergio Rico continuera de jouer. C’est le plan maintenant. Normalement, on pourra commencer avec tous les gars qui n’ont pas joué ce dimanche”, a expliqué le coach allemand hier soir. On devrait donc voir titulaires Marquinhos, Meunier, Bernat, Verratti, Gueye, Di Maria, Neymar, Icardi et Mbappé. Probablement dans un 4-4-2.