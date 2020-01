Coupe de France : le programme et les diffuseurs des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France ont débuté vendredi soir avec une victoire des Girondins de Bordeaux contre Le Mans FC (2-0). Ce premier week-end de janvier sera comme de coutume chargé en rencontres aux quatre coins de la France. Et c’est Eurosport qui va largement servir de relais médiatique avec 5 multiplex et trois matches dans leur intégralité (dont celui du PSG), le service public ne se chargeant que de cinq rencontres via France 3 : Trélissac (N2) – Marseille, Bastia-Borgo (N1) – Saint-Etienne, Lorient (L2) – Brest, Raon-l’Etape (N3) – Lille et Reims Sainte Anne (R1) – Montpellier.

Le programme du week-end en Coupe de France

Samedi 4 janvier

13h00 : Bayonne / Nantes, Niort / Saint-Pierroise, Guichen / Caen, Fabrègues / Paris FC et Versailles / Granville sur Eurosport 360.

15h00 : Monaco / Reims, Tours / Nîmes, Le Portel / Strasbourg, Stade Briochin / Gonfreville sur Eurosport 360

18h00 : Rennes / Amiens, Red Star / Chambly, Saint-Pryvé / Toulouse, Sablé-sur-Sarthe / Pau, Angoulême / Challans, Belfort / Monceau, Athletico Marseille / Rodez sur Eurosport 360.

20h55 : Bourg-Perronnas / OL sur Eurosport 2

Dimanche 5 janvier

14h15 : Trélissac / OM sur Eurosport 360 et France 3.

14h15 : Lorient / Brest sur Eurosport 360 et France 3 Bretagne.

14h15 : Reims St-A / Montpellier sur Eurosport 360 et France 3 Champagne-Ardenne, F3 Languedoc-Roussillon.

14h15 : Raon l’Etape / Lille sur Eurosport 360 et France 3 Nord Pas-de-Calais, F3 Alsace, F3 Lorraine.

14h15 : Bastia Borgo / Saint-Etienne sur Eurosport 360 et France 3 Corse, F3 Rhône-Alpes-Auvergne.

17h15 : Dieppe / Angers, Hombourg / Prix-les-M, Valenciennes / Dijon, Nice / Fréjus, Limonest / Le Puy, Entente SSG / Epinal, Grande-Synthe/Nancy sur Eurosport 360.

20h55 : Linas / PSG sur Eurosport 2