Coupe de France : les qualifiés et le tirage des huitièmes de finale

Dix équipes de Ligue 1 (Marseille, Nice, Lille, Saint-Etienne, Strasbourg, Lyon, Dijon, Rennes, Montpellier, Angers), une équipe de National (Pau vainqueur de Bordeaux), deux équipes de National 2 (Epinal, Belfort) et le Petit Poucet Limonest (N3), tel est le plateau actuel des huitièmes de finale. Ces quatorze clubs seront rejoints par Lorient ou le PSG (match à 20h55), et Saint-Pryvé Saint-Hilaire ou Monaco (demain à 20h55). Le tirage du prochain tour se fera ce soir sur le plateau d’Eurosport à Lorient au terme du choc au Moustoir diffusé par cette chaîne (possiblement vers 23 heures). Les rencontres se disputeront les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020.