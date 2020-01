Courbis : “Je pense finalement que Dortmund est le pire adversaire possible pour le PSG”

Cela fait désormais plusieurs matches que le PSG de Thomas Tuchel évolue dans un schéma en 4-4-2, ou 4-2-4. Un système qui fait la part-belle à ceux qu’on désigne par l’appellation des “Quatre Fantastiques”. Forcément, après le match nul concédé face à l’AS Monaco (3-3, 20e journée de Ligue 1), nombre de débats ont fleuri un peu partout au sujet de ce schéma de jeu. Et ce n’est pas la simple question tactique qui inquiète Roland Courbis, mais comment Thomas Tuchel gère cela. Le consultant RMC n’est, en effet, pas loin de tirer la sonnette d’alarme…

“Je trouve Tuchel très mauvais dans sa manière de s’expliquer sur son schéma tactique en prévision de Dortmund. Simplement, il y aura une formule à trois milieux, et une formule à quatre attaquants. Je trouve en effet que le PSG possède quatre attaquants dont il est difficile de se passer. On peut démarrer un match avec une formule, et le terminer avec une autre. Quand je vois l’énergie dépensée par Tuchel après le match contre Monaco, je suis inquiet pour Dortmund. Je pense finalement que Dortmund est peut-être le pire adversaire possible pour le PSG et Tuchel. On critique les quatre de devant, mais face à Monaco il faut aussi pointer du doigt les six autres.”, a expliqué Roland Courbis au micro de RMC.