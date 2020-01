Courbis : “Si Cavani revient à son niveau, cela va être compliqué pour Tuchel de ne pas le mettre”

Alors qu’il était pressenti du côté de l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani restera finalement en terre parisienne, faute d’accord. C’est Leonardo, patron de la direction sportive du club, qui a confirmé cet état de fait aujourd’hui.

Forcément, étant donné que le Matador reste au sein de l’effectif rouge et bleu, le PSG ne s’affaiblit donc pas qualitativement et quantitativement parlant. Et pour Roland Courbis, l’Uruguayen pourrait même rabattre les cartes s’il parvenait à embrasser le niveau qu’il possédait auparavant.

“Ça va être difficile à gérer pour Cavani ? Et pour Tuchel alors ? Quand on voit le fantôme d‘Icardi en ce moment, tu as un Cavani qui est adoré par tout le monde, qui va maintenant se retrousser les manches à l’entraînement. Si on parle de quatre joueurs offensifs, je suis désolé, mais si Cavani revient en forme, cela sera très compliqué pour Tuchel de ne pas le mettre. Comment Cavani pourrait revenir en forme ? En jouant un petit peu plus. Parce que si on insiste sur Icardi, alors que Cavani fait les efforts et possède un comportement exemplaire, cela va être compliqué“, a estimé Courbis sur les ondes de RMC.