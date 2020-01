Courbis : “Tuchel, je le trouve inquiétant”

Thomas Tuchel fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment à cause de ses sorties en conférence de presse. Rolland Courbis trouve le coach allemand inquiétant.

“Tuchel, je le trouve inquiétant. C’est un entraîneur qui me donne l’impression de ne pas réaliser la chance qu’il a d’avoir l’effectif du PSG. Il a l’embarras du choix, et de l’organisation“, peste Courbis sur RMC. “Je te dis inquiétant parce que l’intersaison que nous venons de vivre, ce qui a eu d’extraordinaire, ce n’est pas le maintien de Tuchel, mais l’arrivée de Leonardo qui a mis en place un groupe extraordinaire et qui est le meilleur groupe depuis que les Qataris sont-là. […] Le voir fébrile comme il est, je ne suis pas inquiet par le groupe du PSG, mais de ce tirage au sort qui donne à cet homme fébrile, le Borussia Dortmund, qui est son ancien club. […] Le Borussia Dortmund, pour moi c’était le pire tirage. […]Mais j’espère me tromper.”