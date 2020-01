Da Fonseca : “Sarabia, lui, peut voir vite les solutions”

C’est une équipe du PSG très remaniée qui sera alignée dimanche soir au Moustoir, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, face au leader de la Ligue 2, le FC Lorient. On devrait donc voir Rico, Kehrer, Diallo, Herrera, Paredes, Draxler ou encore Sarabia dans le onze initial. Ce dernier, s’il souffre de l’avènement des Quatre Fantastiques, donne satisfaction dès qu’il le peut. Omar Da Fonseca, consultant pour beIN Sports, aimerait que la valeur de l’international espagnol soit plus reconnue.

“Quand vous jouez contre le PSG, il faut se méfier de tout le monde. Sarabia, lui, peut voir vite les solutions, même lorsqu’il est sous pression. Il a une très bonne cote en Espagne, explique l’ancien attaquant du PSG dans Le Télégramme. C’est un joueur qui peut garder le ballon, mais aussi déborder car il a une vraie capacité d’accélération. Il est capable de marquer du gauche comme du droit il peut jouer dans une position plus avancée et être au début, au milieu et à la fin des actions. N’importe quel joueur ne peut pas avoir ces facultés-là. C’est le genre de joueur qui ne fait pas de crise d’ego, et qui se rend indispensable. […] Sarabia manque de temps de jeu. Il n’a pas encore le rayonnement qu’il avait à Séville. Mais contrairement à ce que certains ont pu dire, je ne le considère pas en retrait. Il est dans l’anonymat, mais c’est un joueur technique, déséquilibrant. Je vais à un match de foot pour voir ce genre de joueur plutôt que ceux axés sur la puissance et la force.”