Le PSG s’est largement imposé pour son entrée en lice en Coupe de France face aux amateurs de Linas-Montlhéry (0-6). Au micro d’Eurosport, Colin Dagba a expliqué que son équipe avait respecté l’adversaire du soir. “Il fallait respecter notre adversaire. C’était le premier match de l’année, il fallait bien démarrer. On est bien rentré dans ce match, on marque rapidement. On s’est fait peur avec le penalty mais Sergio fait un très bon arrêt. Après, on a su enchaîner et les tuer rapidement.“