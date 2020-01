Dagba : “Kouassi et Aouchiche ? Ce serait bien qu’ils continuent avec Paris !”

Ce mercredi à 18h30 (Eurosport), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade du Hameau dans le cadre des 8e de finales de la Coupe de France pour affronter Pau. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, le jeune défenseur Colin Dagba est revenu sur sa situation et celle des autres titis.

Sa préparation avant les matches ?

Je ne change pas ma préparation ! Je me donne toujours à 100% sur le terrain et à l’entrainement pour être disponible pour l’équipe !

Les points sur lesquels il travaille ?

Je travaille sur les points défensifs. Je travaille aussi sur la pression mise sur le porteur du ballon. Offensivement, je veux être décisif dans les derniers mètres. Je n’ai toujours pas marqué en 1 an et demi.

La situation de Kouassi et Aouchiche ?

J’aimerais qu’il reste, mais je ne peux pas me mêler de cela. C’est le rôle de leur agent. J’ai été patient, et j’ai attendu ma chance. Kouassi et Aouchiche aussi ont eu leur chance. Ils ont joué des matches de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Ce serait bien qu’ils continuent avec Paris.

L’ambiance au sein de l’équipe ?

On sent une grosse cohésion d’équipe. Je nous sens prêt pour enchainer lors de cette deuxième partie de saison !