Degorre : “J’attends une réaction de Tuchel tactiquement et techniquement !”

Ce mercredi à 21h (Canal Plus), le PSG se déplace – au Stade Louis II – pour affronter de nouveau l’AS Monaco, en match en retard de la 15ème journée de Ligue 1. Rappelons que cette rencontre avait été annulée à cause de mauvaises conditions météorologiques. Après un match nul spectaculaire ce dimanche face à ces mêmes Monégasques (3-3), les Rouge & Bleu aimeraient revenir de la Principauté avec les trois points.

Le journaliste pour L’Équipe, Damien Degorre, estime que les Parisiens doivent réagir ce soir et s’imposer face à l’ASM.

“Dans l’état d’esprit je n’ai pas trouvé les Parisiens mauvais, je ne trouve pas qu’ils avaient renoncé. J’attends une réaction du PSG dans son ensemble, y compris Tuchel d’un point de vue tactique et technique. J’attends de voir une équipe qui a retenu ses erreurs et qui les corrige, quand bien même ce ne sont pas les mêmes joueurs qui joueront. Je veux voir une équipe qui ressemble un peu plus à un leader de Ligue 1 avec le système dans lequel il veut jouer.