Degorre : “Je ne peux pas croire que ce traumatisme va suivre le PSG jusqu’en 2050”

Journaliste de L’Equipe en première ligne pour les affaires concernant le PSG, Damien Degorre estime que le club de la capitale a plus d’atouts que jamais en 2020. Chaque année à cette époque, les suiveurs du PSG se demandent si c’est la bonne… et bien, à ses yeux, oui, cela peut être la bonne année pour le PSG en Ligue des champions.

“Objectivement l’effectif du PSG est meilleur cette saison que l’année dernière. Il y a maintenant un gardien de but de niveau international. C’est nouveau. Le PSG a recruté assez fortement au milieu de terrain, au moins d’un point de vue quantitatif. Il y a même une doublure en pointe, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Le PSG a donc plus de qualités. Est-il capable de remporter la Ligue des champions ? S’il n’y a pas de blessés, oui il en est capable, a commenté Degorre dans l’EDS. Les traumatismes passés ? Effectivement. Le traumatisme est partagé par quelques cadres de l’effectif, notamment ceux qui ont connu la remontada, c’est incontestable. Mais je ne peux pas croire que ce traumatisme va suivre le PSG jusqu’en 2050 ! On ne peut que souscrire qu’à ce que Neymar a dit, ils ont une meilleure équipe. Et le 4-3-3 n’est pas enterré car Tuchel veut installer Marquinhos en n°6. Là, les quatre ont demandé à jouer ensemble et Mbappé veut être dans l’axe. Mais le dernier mot, c’est Tuchel qui l’aura. Après moi j’estime que Verratti et Gueye, devant la défense, ça leur ressemble plus. Et puis il y a l’état d’esprit qu’on a pu voir, et cela ça compte.”