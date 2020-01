Deloitte : le PSG 5e générateur de revenus en 2018-2019

Si l’actualité au FC Barcelone est un changement d’entraîneur (Ernesto Valverde, remercié, est remplacé par Quique Setien), les Azulgrana peuvent se rassurer, ils ont été au top des revenus générés en 2018-2019. Et cela a été une première. 840 millions d’euros de revenus, c’est ce qui est entré dans les caisses du Barça selon le cabinet Deloitte. C’est mieux que le Real Madrid (757M€), Manchester United (711.5M€), le Bayern (660.1M€) et le PSG (5e) qui malgré un échec en 8e de finale de la Ligue des champions affiche 635.9M€. Paris fait mieux que City, Liverpool, Tottenham et Chelsea ! Un authentique exploit. Le top 20 des clubs de football a généré un chiffre d’affaires record de 9,3 milliards d’euros (+11 % en un an). L’économie du football se porte bien. Et le PSG travaille bien.