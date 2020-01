Delort sur Neymar : “On verra comment il me regarde, je n’ai peur de personne”

Il a joué au petit coq à la Mosson dans le couloir qui mène au vestiaire puis face aux micros aux dépens de Neymar Jr, il se prépare à faire le petit caïd au Parc des Princes le 1er février… L’attaquant du MHSC Andy Delort n’a pas mâché ses mots sur France Bleu Hérault dans “100% Paillade” quant à ses retrouvailles avec l’équipe du PSG, et deux joueurs en particulier : “On verra comment il me regarde Neymar, après vous le savez, moi je n’ai peur de personne. Mais c’est plus Paredes que Neymar… Incroyable comme il parle… incroyable ! Leur mettre un doublé pour les calmer ? Oui, on va essayer.”