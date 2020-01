Der Zakarian : “Le PSG, on l’aborde pour ramener quelque chose de là-bas”

Éliminé par Belfort (N2) en huitièmes de finale de Coupe de France, Montpellier se déplacera au Parc des Princes samedi après-midi (17h30) pour affronter le PSG dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a expliqué que son équipe allait se rendre à Paris pour tenter de rapporter quelque chose.

“Le PSG, on l’aborde pour ramener quelque chose de là-bas même si on sait que ça va être très difficile. Collectivement il va falloir être bien regroupés ensemble. On sait qu’on ne va pas avoir le ballon, chaque match ils ont 60-70% de possession, il faut se préparer à courir et quand on a le ballon il va falloir sortir de ce pressing pour leur faire mal aussi. Il va falloir sortir du pressing pour se créer des situations derrière.”