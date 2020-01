Deux buts durant un match de Coupe de France, une première pour Edinson Cavani

Pour son premier match de l’année 2020, le Paris Saint-Germain a assuré sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France en disposant d’une vaillante équipe de Linas-Montlhéry sur le score sec de 6-0. Une soirée qui a permis à un Edinson Cavani en délicatesse depuis le début de l’exercice en cours de soigner quelque peu ses statistiques individuelles.

Double buteur, le Matador a relancé la machine à buts dans un contexte propice car face à une équipe extrêmement faible. Et avec ces deux réalisations l’Uruguayen se rapproche donc, doucement mais sûrement, de la barre symbolique des 200 buts sous la tunique francilienne. De plus, comme nous le rapporte OptaJean, organisme spécialisé dans l’analyse statistique, le natif de Salto a également monté son total de but au sein de la compétition hexagonale à 16. Un chiffre impressionnant qui fait de lui le meilleur buteur rouge et bleu de la compétition depuis que le club est passé sous pavillon qatari. Un chiffre d’autant plus impressionnant que c’est seulement la première fois qu’il inscrit deux buts dans le même match en Coupe de France.