Di Maria : “En C1, on doit aussi avoir un peu de chance”

Élément incontournable de l’équipe de Thomas Tuchel, Ángel Di María affiche des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison (10 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues). Des belles performances qui ne lui permettent pas d’être rappelé par le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni. Mais à l’approche de la Copa America 2020 (12 juin au 12 juillet), l’attaquant de 31 ans (il aura 32 ans le 14 février prochain) espère faire partie de la liste de l’Albiceleste, comme il l’a expliqué dans une interview accordée au média argentin Tyc Sports.

“J’attends toujours d’être convoqué. Je l’ai toujours dit, pour moi la sélection c’est le maximum. J’ai de l’espoir et mon envie est de participer à la Copa America, qui sera peut-être la dernière (pour moi). Je continuerai à travailler en démontrant que je suis à mon meilleur niveau dans une grande équipe. Je pense qu’il n’y a pas de meilleure manière de montrer que vous désirez être là. Je pense que je suis dans un moment décisif. Après, c’est la décision du sélectionneur de m’appeler ou pas. J’ai la possibilité de ne pas figurer dans la liste. D’un côté, je comprend sa décision, mais je continuerai de pousser jusqu’à que je puisse revenir.”

Souvent décisif dans les matches de Ligue des champions avec le PSG, Di María s’est également exprimé sur la pression de la C1 au sein du club de la capitale. “La pression est toujours présente. Le club a des ambitions élevées. Ils recrutent les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir la remporter. C’est un trophée que le club désire avec beaucoup d’envie. Ils veulent la gagner le plus tôt possible, mais c’est tout un processus, ce n’est pas facile. Parfois, il faut être un peu calme (…) À chaque fois, on fait un match aller phénoménal et lors du match retour nous sommes une autre équipe (….) Il ne suffit pas d’avoir les meilleurs joueurs pour la gagner, on doit aussi avoir un peu de chance et c’est ce qui nous manque.”