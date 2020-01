Di María : “J’espère que le PSG sera mon dernier club en Europe”

C’est plutôt rare pour être souligné. Avant la 21e journée de Ligue 1 et le déplacement à Lille, Ángel Di María (31 ans) était en conférence de presse pour évoquer sa relation avec le coach, ses performances et l’Argentin a également affiché ses objectifs pour la saison. Morceaux choisis.

Les coups-francs, les corners, être plus efficace ?

Di María : “Au début on était très efficace. On a marqué trois buts le dernier match sur ballon arrêté. On travaille au quotidien, c’est ce qu’il faut faire pour s’améliorer.”

Prolongation de contrat ?

Di María : “Non, pour l’instant, il n’y a pas de discussion. Il me reste un an de contrat, je suis calme, je continue de travailler, je ne pense pas trop à ça. J’espère que le PSG sera mon dernier club en Europe et après je retournerai en Argentine.”

Les 4 fantastiques

Di María : “C’est surtout vous (les journalistes). Nous, on travaille pour être le meilleur, il y a beaucoup de joueurs en attaque. L’idée est de continuer de travailler pour être meilleur, le coach a fait cette composition car il y a beaucoup de qualité en attaque mais pour nous l’objectif est toujours le même : continuer à s’améliorer.“

Dortmund

Di María : “Il y a encore beaucoup de temps avant de jouer Dortmund. On pense qu’au match du moment. La Ligue des champions est un objectif important mais on n’y pense pas encore. Il faut penser aux matches qui arrivent.“

Les blessures

Di María : “Non, on travaille tous les jours pour être à 100% et ne pas avoir de problèmes physiques. Il y a des joueurs blessés mais ça arrive. On travaille au quotidien pour se préparer mais c’est difficile mais on ne peut pas toujours les éviter. Ça peut arriver…“

Meilleure saison de sa carrière ?

Di María : “Je travaille tous les jours pour être meilleur, c’est l’une de mes meilleures saisons. Il faut être à 100% pour être performant pour l’équipe et pour moi, c’est le plus important.“

Navas ?

Di María : “Il apporte beaucoup au groupe, il est l’un des meilleurs gardiens du monde. C’est un avantage pour l’équipe. C’est une personne fantastique, il est arrivé calmement, il nous aide beaucoup.“

Cavani

Di María : “Edi est un joueur du club, il a été blessé, il est revenu mais n’a jamais été à 100%. Il ressent encore une gêne. Le reste, c’est une question entre le club et lui, le principal est que tout le monde soit heureux.“

La sélection

Di María : “Je n’ai pas de message à passer au sélectionneur. Il faut que je démontre sur le terrain, je suis dans un des meilleurs clubs du monde, je travaille pour ça. Je n’ai rien à dire à part sur le terrain, c’est ce qui compte. Je travaille pour ça.“

Sa relation avec Tuchel ?

Di María : “Je suis très content, il me montre sa confiance. J’ai renouvelé mon contrat grâce à lui, je suis très heureux ici. Je sortais d’une année difficile avec Unai (Emery), il m’a donné confiance comme l’ont fait Mourinho ou Ancelotti, ce qui me permet d’être à mon meilleur niveau.“