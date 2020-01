Di Maria / Mbappé, un duo particulièrement prolifique

Le Paris Saint-Germain est donc bel et bien lancé au sein de son marathon qui l’amènera tout droit à son huitième de final aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le 18 février prochain. Ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel faisaient face à l’AS Monaco, dans le cadre de la 15e journée en retard de Ligue 1. Et alors que trois jours avant ils avaient été tenus en échec à domicile (3-3, 20e journée de Ligue 1), les Rouge et Bleu se sont, cette fois, imposés sans heurt à Louis II (1-4).

Une partie qui a permis aux attaquants parisiens de s’illustrer une énième fois :ainsi, avec une offrande adressée à Kylian Mbappé, Angel Di Maria a délivré sa 50e passe décisive en Ligue 1. C’est OptaJean, organisme spécialisé dans l’analyse statistique, qui a mis en avant ce chiffre. Un chiffre impressionnant, surtout qu’OptaJean explique également que c’est le premier joueur à atteindre ce total aussi rapidement.

Toujours dans les statistiques signées OptaJean, Mbappé et Di Maria forment le duo le plus prolifique en terme d’assistes. En effet, avec six passes décisives de l’Argentin en faveur du natif de Paris, et inversement, une passe décisive de ce dernier pour EL Fideo, les deux joueurs cumulent ainsi sept offrandes l’un pour l’autre. Ce qui fait de ces deux joueurs, le duo le plus efficace dans ce domaine au sein du vieux continent. Statistiques également intéressante, Neymar Jr a délivré cinq passes décisives en Ligue 1. Et celles-ci ont toutes été offertes à un seul et même joueur, Kylian Mbappé. Encore lui, décidément…