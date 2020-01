Di Meco : “Cavani ? Si Icardi se blesse, le PSG ne jouera pas à quatre attaquants”

Nous sommes donc au début du marché hivernal et le nom qui déchaîne les passions et les tensions est celui d’Edinson Cavani. En fin de contrat dans six mois, le Matador se voit ardemment courtisé par l’Atletico Madrid. Sur les ondes de RMC, Éric Di Meco a évoqué ce dossier épineux. Il estime ainsi que l’Uruguayen doit rester afin que le PSG soigne sa sortie. Par contre, il possède quelques réserves sur la gestion d’un cas qu’il annonce extrêmement compliqué.

“Ce serait dommage qu’il parte cet hiver, car s’il part maintenant il partirait par la petite porte. Par contre, si je me mets côté PSG, et surtout côté Tuchel, le cas Cavani est devenu très embêtant. Quand tu vois ce qu’il se passe au Parc à chaque match avec les banderoles, quand tu te rends compte que dans la hiérarchie il passe derrière Icardi, il passe même derrière Mbappé. Là on nous explique qu’on aura besoin de Cavani si le PSG veut jouer à quatre attaquants. Eh bah, si Icardi se blesse, ils ne joueront pas à quatre attaquants. Et tu as Sarabia qui passe devant, tu as Mbappé qui va aller en pointe, tu as même Draxler qui passe avant. Ce n’est pas un joueur que Tuchel aime. J’ai l’impression que la gestion du cas Cavani va devenir de plus en plus tendue parce que les supporters sont tous derrière Cavani“, a expliqué Di Meco dans Team Duga.