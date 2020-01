Diani : “À nous de continuer sur cette dynamique si on veut être championnes en fin de saison”

Une boucherie, il n’y a pas d’autres mots : le Paris Saint-Germain a atomisé une équipe marseillaise pas du tout au niveau ce samedi après-midi à l’occasion de la 13e journée de D1 féminine. Le score ? Un cinglant 11-0. Triple buteuse au cours de ce véritable récital, Kadidiatou Diani s’est exprimée sur ce superbe succès rouge et bleu, dans des propos relayés par le site officiel francilien.

“On a fait un bon match. On a ouvert le score assez tôt. Le fait de mettre ce premier but nous a aidé et, ensuite, on a déroulé jusqu’à la fin du match. On sait que Marseille lutte pour le maintien, mais on a su aborder ce match avec beaucoup de sérieux et cela nous a permis de nous rendre le match facile. Maintenant, à nous de continuer sur cette dynamique si on veut être championnes en fin de saison“, a confié l’attaquante parisienne.