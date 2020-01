Diego Simeone met la pression sur ses dirigeants pour récupérer Cavani (Le Parisien)

Le dossier Cavani devrait occuper l’actualité parisienne jusqu’aux dernières heures du mercato. L’international uruguayen souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atletico Madrid, mais ceci aux conditions des dirigeants Rouge & Bleu.

En effet comme l’indique le quotidien Le Parisien sur son site internet, les décideurs madrilènes seraient “nettement moins optimistes” sur la réalisation de ce dossier, conscient que leurs homologues français sont “en position de force et jouent la montre”.

Les Espagnols soupçonnant même Leonardo et son équipe de vouloir faire vivre le même scénario qu’avec le FC Barcelone pour Neymar lors de l’été 2019.

Après avoir vu leurs deux offres refusées (10 et 15 millions d’euros), les Colchoneros ne “voudraient pas faire de folies pour un joueur qui va avoir 33 ans, dont le contrat se termine dans cinq mois”. Mais un homme pourrait tout changer dans cette affaire : Diego Simeone.

En effet le média écrit que “Cholo” réclame la signature de l’attaquant du PSG… Et ceci quelque soit le prix ! Le club de la capitale espagnole n’aurait “aucun plan B en cas d’échec de ce transfert”. L’entraineur argentin aurait “mis la pression sur ses dirigeants pour qu’ils se plient aux exigences financières réclamées par les Parisiens” pour être plus compétitif en Liga.

Le transfert pourrait donc se conclure dans les dernières heures du mercato à un prix avoisinant les 20 millions d’euros.