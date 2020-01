Dingomé : “Il y a plusieurs classes d’écart entres eux et nous”

Le Stade de Reims n’aura pas fait illusion face au Paris Saint-Germain, mercredi, en demi-finale de la Coupe de la Ligue (3-0). Tristan Dingomé, le milieu rémois, avait un constat lucide après la rencontre.

“Il y a plusieurs classes d’écart entres eux et nous. On n’a pas démérité, on a essayé de mettre notre jeu en place. Il y avait la place pour mieux faire, pour mieux jouer, il y avait pas mal d’espaces, a expliqué Dingomé au micro de Canal+. On n’a pas été efficace à l’inverse d’eux. Les deux coups de pieds arrêtés nous font mal. Il y a de la frustration car on était à un match du stade de France. Ça aurait été magique mais Paris c’est Paris.“