Direct – Linas-Montlhéry / PSG

Comme de coutume l’année débute pour le PSG par un 32e de finale de Coupe de France. Un rendez-vous en général bien géré par les Parisiens. Cette fois, c’est le club essonnien de Linas-Montlhéry qui est proposé au club de la capitale. C’est donc un derby que nous vivons ce soir. Un derby à Bondoufle sans Mbappé, Neymar, Icardi et Navas, préservés. Thomas Tuchel a opté pour un 4-2-3-1 avec Sarabia et Draxler sur les ailes, Aouchiche en meneur de jeu et Cavani – capitaine – en pointe. En défense, on trouve un duo Kouassi-Kehrer, Dagba et Kurzawa évoluant sur les côtés. Paredes et Herrera sont associés dans l’entre-jeu.

Linas-Montlhéry / PSG

Stade Robert-Bobin de Bondoufle (Essonne) –32e de finale de la Coupe de France – Arbitre : M.Schneider – Diffuseur : Eurosport 2 – 14.987 spectateurs.

Linas-Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota, O.Diallo, C.H. Kouassi – Gbohouo, Roca (c), Duval – Kanouté, Leno, I.Cissé. Entraîneur : Cabrelli. Remplaçants : Madureira, El Gachbour, Bathily, Bervin, Mejri, Remy, Milongo.

PSG : Rico – Dagba, Kouassi, Kehrer, Kurzawa – Herrera, Paredes – Sarabia, Aouchiche, Draxler – Cavani (c). Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Bulka Marquinhos, Meunier, Gueye, Choupo-Moting, Verratti, Di Maria.