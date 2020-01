Direct – Lorient / PSG : 0-0

Le froid de janvier, une pelouse dégradée, un leader de Ligue 2 motivé, le déplacement à Lorient représente quelques dangers pour un PSG amputé de huit joueurs. Cependant Thomas Tuchel a de la matière et il propose une équipe équilibrée avec quelques cadres comme Thiago Silva, Angel Di Maria ou Mauro Icardi. Neymar et Kylian Mbappé sont eux sur le banc des remplaçants, et ne sont pas censés en sortir. Pablo Sarabia et Julian Draxler complètent la ligne d’attaque du PSG.

FC Lorient / Paris Saint-Germain

16e de finale de la Coupe de France – Dimanche 19 janvier 2020 à 20h55 au stade du Moustoir de Lorient – Diffuseur : Eurosport 2. Arbitre : Abed.

FCL (5-4-1) : Nardi – Hergault, Fontaine, Laporte, Saunier, Le Goff – Cabot, Le Fée, Abergel, Wissa – Hamel. Entraîneur : Pélissier. Remplaçants : Pattier, Mendes, Lemoine, Lecoeuche, Kitala, Laurienté, Bozok.

PSG (4-4-1-1) : Rico – Dagba, Silva (c), Diallo, Kurzawa – Sarabia, Gueye, Paredes, Di Maria – Draxler – Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Bulka, Mbe Soh, Kimpembe, Herrera, Choupo-Moting, Neymar, Mbappé.