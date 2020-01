Direct – Monaco / PSG : 0-2

Après le match retour de la 20e journée, le match aller de la 15e journée. Trois jours après le 3-3, le PSG et le Monaco se retrouvaient pour un match de Championnat attractif. Cette fois au stade Louis II. C’était sans Bernat (mollet), Marquinhos (adducteurs), Meunier (dos), Paredes (cheville) et Cavani (aine ?). Dommage, notamment pour les deux derniers qui avaient une opportunité de se présenter comme des alternatives. L’absence du Matador interrogeant par ailleurs. Quoi qu’il en soit Thomas Tuchel avait décidé d’aligner ses Quatre Fantastiques. Dans l’entre-jeu on trouvait Tanguy Kouassi. En défense, Dagba, Kimpembe et Kurzawa étaient titulaires.

Le PSG domine, pousse, fait un gros contre-pressing, se procure des occasions et finit par marquer par Kylian Mbappé à la 24e minute, bien lancé par son principal fournisseur, Angel Di Maria (0-1). Le break intervient sur penalty (petite faute de Glik sur Kurzawa) juste avant la pause. Neymar transformant l’opportunité (0-2). Un score logique, le PSG ayant bien maîtrisé les débats.

AS MONACO – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 15ème journée de Ligue 1 mercredi 15 janvier 2020 à 21 heures au Stade Louis II de Monaco | Arbitre : Letexier | VAR : Miguelgorry et Bien |Diffuseur : Canal Plus. But : Mbappé (24e), Neymar (46e sp)

ASM : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Gelson Martins, Bakayoko, Fabregas, Golovin – Ben Yedder, Baldé. Entraîneur : Moreno. Remplaçants : Subasic, Aguilar, Badiashile, Jovetic, G.Dias, Adrien Silva, Augustin.

PSG : Navas – Dagba, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Kouassi, Gueye, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Diallo, Herrera, Verratti, Draxler, Sarabia.