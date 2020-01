Direct – PSG / AS Monaco : 3-2

C’est ce qu’on appelle un choc princier… Le Parc des Princes accueille ce dimanche soir le club de la Principauté avec une idée : voir le PSG y triompher (sans blessé) et y maintenir sa dynamique actuelle. Cela malgré l’ambition du nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Robert Moreno est venu pour afficher la même philosophie de jeu que le PSG à Paris. Ce qui offre du spectacle et des buts.

Au bout de deux minutes et cinq secondes, Verratti lance Neymar qui contrôle de la poitrine et fusille Lecomte (1-0). Dans la foulée, Monaco répond par Gelson Martins (1-1, 7e). A la 13e minute un contre monégasque troue le bloc du PSG, et Ben Yedder prend Navas à contre-pied (1-2). Le match est un peu fou, Paris s’expose. Navas gagne un duel contre Baldé. Et une minute plus tard une frappe de Neymar déviée permet le 2-2. A la 40e minute, l’enchaînement de Mbappé dans la surface mystifie Gelson Martins qui fait faute. Neymar transforme le penalty (3-2). Juste avant la pause Golovin a l’occasion d’égaliser mais il manque le cadre. 3-2 à la mi-temps. Un match débridé.

PARIS SAINT-GERMAIN – AS MONACO

Saison 2019/2020 – 20ème journée de Ligue 1 – Dimanche 12 janvier 2020 à 12 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Gautier – VAR : Delerue et Castro – Buts : Neymar (3e et 42e sp), Gelson Martins (7e), Ben Yedder (13e), Ballo-Touré (24e) – Avertissement : Baldé (10e)

PSG : Navas – Meunier, T.Silva (cap.), Marquinhos, Bernat – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Dagba, Kimpembe, Paredes, Draxler, Sarabia, Cavani.

AS Monaco : Lecomte – Henrichs, Glik (cap), Maripan, Ballo-Touré – Bakayoko – Gelson Martins, Fabregas, Golovin, K. Baldé – Ben Yedder. Entraîneur : Moreno. Remplaçants : Sy, Aguilar, Gil Dias, Badiashile, Adrien Silva, Slimani, Augustin.