Direct – PSG / Saint-Etienne : 6-1 (Coupe de la Ligue)

Le PSG aligne ce soir au Parc des Princes sa meilleure équipe du moment contre Saint-Etienne, dans un 4-4-2 offensif avec Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi. De quoi allécher tout amateur de football. Et pourtant il ne s’agît que d’un quart de finale de Coupe de la Ligue.

Moins de deux minutes après le coup d’envoi Mauro Icardi exploite parfaitement son premier ballon pour l’envoyer d’une frappe croisée dans les filets. La rencontre s’éteint au fil des minutes même si l’ASSE empile les avertissements. Au point de se retrouver logiquement à dix au but de 30 minutes (2e avertissement pour Fofana). Neuf minutes plus tard, le PSG fait le break par Neymar qui pique au dessus de Moulin parfaitement servi par Di Maria (2-0, 39e). Un peu avant la pause, sur un centre de Di Maria, les Verts font un coup à plusieurs bandes et Moulin pousse la balle dans sa cage (3-0, 44e). Dès l’entame de la seconde période le PSG enfonce le clou, Mbappé sert Icardi qui frappe en lucarne (4-0, 49e). Re-belote à la 57e minute : Mbappé donne Icardi pour le 5-0. Icardi rend la politesse à Mbappé pour le 6-0 (67e) ! Trois minutes plus tard, Di Maria provoque un penalty. Cabaye le tire, Rico est à la parade (comme dimanche dernier) mais le milieu de terrain reprend de la tête pour réduire l’écart. Tuchel lance alors Paredes et Cavani en jeu en lieu et place de Verratti et Icardi.

PARIS SAINT-GERMAIN – AS SAINT-ETIENNE

Saison 2019/2020 – 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 8 janvier 2020 à 21h05 au Parc des Princes – Arbitre : Turpin – VAR : Schneider et Guillard – Diffuseurs : Canal+ Sport et France 3. Buts : Icardi (2e, 49e, 57e), Neymar (39e), Moulin (CSC 44e), Mbappé (67e), Cabaye (sp 72e) – Avertissements : Camara (11e), Fofana (13e et 30e), Debuchy (25e)

PSG : Rico – Meunier, Marquinhos, Kehrer, Bernat – Di Maria (Draxler 81e), Gueye, Verratti (Paredes 72e), Neymar – Mbappé, Icardi (Cavani 72e). Entraîneur : Tuchel. Non utilisés : Bulka, Dagba, Kouassi, Paredes, Sarabia.

ASSE : Moulin – Honorat, Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco – Dioussé (Kolodziejczak 33e), Camara, Cabaye – Rivera (Abi 46e), Khazri (Correia 61e). Entraîneur : Puel. Non utilisés : Bajic, Palencia, Ahoulou, Moueffek.