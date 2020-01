Direct – Stade de Reims / PSG : 0-2

Décrocher son ticket pour la prochaine finale de la Coupe de la Ligue, tel est l’objectif du PSG ce soir à Auguste-Delaune. Pour y parvenir Thomas Tuchel intègre dans le onze de départ Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Neymar et Mbappé. L’entraîneur a choisi d’aligner un quatuor offensif mouvant.

Et dès la 9e minute, Marquinhos renoue avec une façon de marquer passée aux oubliettes, il smashe un corner (tiré par Neymar) de la tête dans la cage des Rouge & Blanc. A la 31e minute c’est un coup de pied arrêté qui offre le break au PSG. Romao déviant dans sa cage le centre de Neymar.

STADE DE REIMS – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 1/2 finale de la Coupe de la Ligue 2019-2020 – Mercredi 22 janvier 2020 à 21 heures au Stade Auguste Delaune – Arbitre : Lesage – VAR : Hamel et Chaoui – Diffuseur : Canal Plus. But : Marquinhos (9e)

SDR : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan – Chavalerin, Romao (c) – Munesti, Kamara, Doumbia – Dia. Entraîneur : Guion. Remplaçants : Lemaître, Maresic, Cassama, Kutesa, Dingome, Donis, Suk.

PSG : Navas – Meunier, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Sarabia, Verratti, Paredes, Neymar – Draxler – Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kurzawa, Herrera, Kouassi, Di Maria, Choupo-Moting, Icardi.