Disasi : “Pour nous, le vrai événement ce serait d’aller au Stade de France”

Défenseur du Stade de Reims, Axel Disasi (21 ans), originaire du Val-d’Oise, se prépare à recevoir le PSG dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Joueur présenté en conférence de presse, l’axial a expliqué que l’enjeu n’était pas de faire tomber le PSG mais de se qualifier pour la finale au Stade de France.

“Au sein du vestiaire, entre nous, ça ne change pas grand chose mais au niveau de la ville et des supporters on a senti qu’il y avait un vrai engouement et que c’était un match particulier. Maintenant, pour nous, le vrai événement ce serait d’aller au Stade de France, a expliqué le défenseur. Le PSG c’est un adversaire redoutable et le degré d’intensité et de concentration devra être élevé à son maximum. Si on fait du foot, c’est justement pour vivre ce genre de matchs et affronter ce genre de joueurs donc il n’y a pas d’appréhension mais plus de la joie et de la motivation.”