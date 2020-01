DJ Snake dévoile le quatrième maillot du PSG

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le PSG évoluera avec un quatrième maillot lors de la seconde partie de la saison. Un ensemble qui sera essentiellement porté lors de sa campagne européenne. Ce maillot devrait être présenté lors de la rencontre de NBA entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets qui se déroulera à Paris le 24 janvier prochain et devrait probablement être porté lors de la rencontre au LOSC (dimanche 26 février).

Et comme lors du maillot third en septembre dernier, le célèbre DJ Snake – fervent supporter du PSG – a dévoilé ce futur nouveau maillot des Parisiens sur son compte Twitter. Une vidéo qui confirme que l’officialisation interviendra prochainement. Cette tunique sera noire avec un liseré bleu-blanc-rouge au centre. Un design qui rappelle celui de l’actuel maillot domicile du club de la capitale. Cet ensemble sera accompagné de la marque Jordan, comme la saison passée. Enfin, les logos Jordan et PSG seront argentés.