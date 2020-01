Djellit : “Cavani, en termes d’image, c’est mieux de lui faire une sortie en fin de saison”

L‘avenir d’Edinson Cavani devrait être l’un des feuilletons du mercato hivernal du PSG. El Matador est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid. Mais pour Nabil Djellit, le numéro 9 parisien ne devrait pas quitter les Rouge & Bleu cet hiver.

“Des fois, comme en politique, parfois tu n’es pas mort. Pour tout le monde, il est cuit. […] Tu as un numéro 9 comme lui sur le banc, sur six mois tu peux le conserver. En plus, tu peux soigner sa sortie. En termes d’image, c’est mieux de lui faire une sortie en fin de saison que de le laisser partir que comme ça dans une forme d’anonymat en cours de saison, indique le journaliste de France Football dans l’Equipe mercato sur la Chaîne l’Equipe. Ce n’est pas un joueur anodin, c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG (196 buts), ça compte. Au moment où l’on parle d’institution, où il y a une restauration avec le retour de Leonardo, c’est du gagnant-gagnant. En plus financièrement pour lui, c’est plus intéressant de partir cet été.”