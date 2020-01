Dortmund s’apprête à perdre Paco Alcacer

À moins d’un mois de la réception du PSG en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, l’effectif du Borussia Dortmund risque encore de bouger d’ici la fin du mercato hivernal, demain soir (23h59). Barré par l’arrivée d’Erling Haaland, l’attaquant espagnol, Paco Alcacer est proche d’un départ. En conférence de presse, Michael Zorc, directeur sportif du Borussia, a expliqué que l’ancien du Barça avait été autorisé à rejoindre l’Espagne pour finaliser son possible transfert. “C’est vrai, Paco ne s’est pas entraîné ce jeudi. Nous l’avons autorisé à se rendre en Espagne pour y finaliser les négociations avec une autre équipe.” Selon les informations de la presse espagnole, ce club se nomme Villarreal. Le BVB qui devrait également voir un joueur le rejoindre, Emre Can, qui s’est mis d’accord avec le club allemand selon Bild, et qui n’attend plus que l’accord des deux clubs, qui pourraient intervenir rapidement.