Dortmund s’impose à Augsbourg dans un match fou (5-3) grâce à un triplé d’Haaland

À quelques semaines de leur huitième de finale aller de Ligue des champions (18 février prochain), le PSG et le Borussia Dortmund se préparent de la meilleure des manières. Alors que le club de la capitale a déjà disputé quatre matches en 2020, Dortmund disputait sa première rencontre officielle de l’année en Bundesliga, à l’occasion de la 18ème journée de Championnat.

Dans un match animé, la défense du BVB a souffert jusqu’à l’heure de jeu. Menés 3-1 à la 55ème minute, les Borussens ont pu compter sur leur nouvelle recrue, Erling Braut Håland. Entré en jeu à la 56e minute, le joueur de 19 ans a marqué un triplé (59e, 70e, 79e) et a offert la victoire à sa nouvelle équipe pour son premier match avec le maillot des Jaunes et Noirs (5-3 score finale). Julian Brandt (49e) et Jadon Sancho (61e) sont les deux autres buteurs de Dortmund. Comme souvent, le potentiel offensif du BVB s’est montré redoutable mais leurs habituelles largesses défensives ont également marqué cette rencontre.

XI de Dortmund face à Augsbourg : Burki – Piszczek (Haaland, 56e), Hummels, Akanji – Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro – Hazard (Reyna, 72e), Reus (Dahoud, 80e) , Sancho.